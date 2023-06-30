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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Страны ЮНЕСКО проголосовали за возвращение США в организацию

Страны ЮНЕСКО проголосовали за возвращение США в организацию
Фото: АР/ТАСС

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Государства-члены ЮНЕСКО в пятницу приняли резолюцию, одобряющую возвращение США в состав организации, сообщило постпредство Польши.

"Генеральная конференция приняла резолюцию, открывающую путь для США по возвращению в ЮНЕСКО", - говорится в сообщении польской делегации в твиттере.

"Мы рассчитываем на тесное сотрудничество с США по продвижению повестки ЮНЕСКО", - отметили в постпредстве.

США вышли из ЮНЕСКО 31 декабря 2018 года при президенте Дональде Трампе.

ЮНЕСКО США Польша
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