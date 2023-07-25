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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

США официально вернулись в состав ЮНЕСКО

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - США спустя почти пять лет перерыва вновь стали членом Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

В штаб-квартире организации в Париже во вторник прошла официальная церемония по поднятию американского флага. На ней присутствовала гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле, первая леди США Джилл Байден и первая леди Франции Брижит Макрон.

Байден в ходе своей речи заявила о важной роли США в сохранении культурного наследия и содействию развития образования и науки в мире.

США вышли из ЮНЕСКО 31 декабря 2018 года при президенте Дональде Трампе. Вашингтон мотивировал решение о выходе необходимостью полной, на его взгляд, перестройки ЮНЕСКО, а также негативным отношением организации к политике Израиля в регионе. Израиль также объявил о выходе из ЮНЕСКО после того, как в декабре 2017 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую решение Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.

В конце июня государства-члены ЮНЕСКО приняли резолюцию, одобряющую возвращение США в состав организации, сообщило постпредство Польши.

В МИД РФ указали, что приветствуют возвращение США в ЮНЕСКО, но рассчитывают, что Вашингтон будет соблюдать все нормы организации. В российском ведомстве также заявили, что возвращение США должно сопровождаться выплатой задолженности перед организацией.

Джилл Байден ЮНЕСКО США
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