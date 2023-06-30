Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Полицейский погиб в результате перестрелки в аэропорту Кишинёва

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Сотрудник Пограничной полиции Молдавии погиб, еще один получил ранения в результате перестрелки в аэропорту Кишинева, сообщают молдавские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Про этом официально подтвержденной информации пока нет.

Пресс-секретарь Генерального инспектората полиции Кишинева Диана Фетко подтвердила, что иностранный гражданин, прилетевший в Кишинев, в аэропорту отобрал у полицейского пистолет, произвел выстрелы и взял заложников. Это связано с тем, что Пограничная полиция запретила ему въезд в Молдавию.

По неподтвержденным данным, нарушитель является гражданином России, который прилетел в Молдавию из Турции, но ему запретили въезд в страну.

Персонал и пассажиров аэропорта эвакуировали из здания. В связи с инцидентом в аэропорту задерживаются все рейсы, запланированные на 30 июня. Спецназ Молдавии готовится к штурму помещения, в котором забаррикадировался иностранец.

Кишинев Молдавия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Молдавские СМИ сообщили, что застреливший двух человек в аэропорту Кишинева "нейтрализован"

Норвегия закрывает посольство в Косово

Норвегия закрывает посольство в Косово

Страны ЮНЕСКО проголосовали за возвращение США в организацию

Страны ЮНЕСКО проголосовали за возвращение США в организацию

Польша заявила о готовности разместить на своей территории ядерное оружие США

Журнал National Geographic перестанут продавать в киосках в следующем году

Журнал National Geographic перестанут продавать в киосках в следующем году

Макрон досрочно покинул саммит ЕС в Брюсселе из-за масштабных беспорядков во Франции

Токио разрешит строительные и инжиниринговые услуги "Арктик СПГ 2", "Сахалину-1" и "Сахалину-2"

Токио разрешит строительные и инжиниринговые услуги "Арктик СПГ 2", "Сахалину-1" и "Сахалину-2"

Полиция Франции задержала почти 700 человек в ходе ночных беспорядков

Авиакомпании РФ за пять месяцев увеличили перевозки пассажиров в КНР в 10 раз

Что случилось этой ночью: пятница, 30 июня

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });