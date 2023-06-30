Полицейский погиб в результате перестрелки в аэропорту Кишинёва

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Сотрудник Пограничной полиции Молдавии погиб, еще один получил ранения в результате перестрелки в аэропорту Кишинева, сообщают молдавские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Про этом официально подтвержденной информации пока нет.

Пресс-секретарь Генерального инспектората полиции Кишинева Диана Фетко подтвердила, что иностранный гражданин, прилетевший в Кишинев, в аэропорту отобрал у полицейского пистолет, произвел выстрелы и взял заложников. Это связано с тем, что Пограничная полиция запретила ему въезд в Молдавию.

По неподтвержденным данным, нарушитель является гражданином России, который прилетел в Молдавию из Турции, но ему запретили въезд в страну.

Персонал и пассажиров аэропорта эвакуировали из здания. В связи с инцидентом в аэропорту задерживаются все рейсы, запланированные на 30 июня. Спецназ Молдавии готовится к штурму помещения, в котором забаррикадировался иностранец.