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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Молдавские СМИ сообщили, что застреливший двух человек в аэропорту Кишинева "нейтрализован"

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Иностранный гражданин, который застрелил двух человек в аэропорту Кишинева, обезврежен, сообщил молдавский правительственный официальный telegram-канал Prima sursa ("Первоисточник").

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"В Международном аэропорту Кишинева произошел вооруженный инцидент, в ходе которого иностранному гражданину было отказано во въезде в Республику Молдова. Во время конвоирования в стерильную зону для возвращения он отобрал у пограничника пистолет и смертельно ранил двух человек. Во время штурма помещения иностранный гражданин был нейтрализован силами специального назначения. Все рейсы были задержаны, а пассажиры эвакуированы из аэропорта. Были приняты все меры, чтобы нормализовать ситуацию", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, речь идет о гражданине Российской Федерации. Он отказывался возвращаться в Турцию, куда его хотела вернуть Пограничная полиция Молдавии.

Персонал и пассажиров аэропорта эвакуировали из здания. В связи с инцидентом в аэропорту задерживаются все рейсы, запланированные на 30 июня.

Кишинев Молдавия
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