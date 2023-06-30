С 26 июня ни одному новому сухогрузу не разрешили присоединиться к зерновой сделке

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Совместный координационный центр (СКЦ) с 26 июня не выдал разрешения на присоединение к черноморской зерновой инициативе ни одному новому сухогрузу, заявил в пятницу представитель генсека ООН Фархан Хак.

"Мы с обеспокоенностью отмечаем, что ни одному новому сухогрузу не разрешили присоединиться к черноморской зерновой инициативе с 26 июня, притом, что в СКЦ подали 29 заявок", - сказал Хак на брифинге.

Он подчеркнул, что в случае, если новые суда не смогут участвовать в инициативе, в портах "застрянут миллионы тонн продовольствия" до 17 июля, когда истекает срок действия сделки.

По данным Хака, в настоящее время лишь 13 судов осуществляют деятельность в рамках зерновой сделки: они либо находятся в украинских портах, либо следуют в Стамбул или из него.

"Стороны сделки должны обеспечить, чтобы больше сухогрузов проходили через морской гуманитарный коридор, который является спасением для глобальной продовольственной безопасности", - сказал представитель генсека.

15 июня СКЦ сообщил, что в рамках зерновой инициативы с Украины вывезли более 31,9 млн тонн агропродукции. Этот объем включает 625 169 тонн зерна, экспортированного на сухогрузах, которые зафрахтовала Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН.

По данным СКЦ, с 25 мая количество инспекций судов значительно снизилось. С 1 по 4 июня СКЦ инспекций не проводил, так как стороны не могли прийти к договоренностям.

Отмечается, что черноморская зерновая инициатива предусматривает также экспорт удобрений, в том числе аммиака. Однако до сих пор экспорта этой продукции не осуществлялось.

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений.

Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней. Таким образом, срок ее действия истек 18 марта, тогда "зерновую сделку" продлили еще на 60 дней - до 18 мая.

17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что черноморскую зерновую инициативу продлили еще на два месяца.

25 мая МИД РФ заявил, что "черноморской инициативе" придется подыскивать альтернативы, если "Россельхозбанк" не будет подключен к SWIFT и не будет прогресса по выполнению других "системных" проблем, блокирующих российский сельхозэкспорт.

В июне генсек ООН Антониу Гутерриш заявил об упорной работе над продлением зерновой сделки. При этом он выразил беспокойство по поводу того, что в июле РФ может из нее выйти.

Позднее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва думает над тем, чтобы выйти из "зерновой сделки". Путин отметил, что 40 с лишним процентов украинского зерна идет не беднейшим странам, а "во вполне благополучные страны Евросоюза – они главный получатель украинского зерна, оно подешевле – и им хорошо, и Украине за это деньги платят".