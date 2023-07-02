Москва готова к компромиссам для решения международного кризиса, заявили в Совбезе РФ

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Россия готова обсуждать разумные компромиссы для выхода из текущего международного кризиса при условии, что будут учтены ее интересы, считает зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.

"Действительно, мы готовы искать разумные компромиссы, о чем неоднократно говорил президент России. Они возможны, но с пониманием нескольких принципиальных моментов", - написал Медведев в статье, опубликованной в "Российской газете".

Он пояснил, что интересы России "должны быть в максимальной степени учтены: никакой АнтиРоссии больше не должно быть в принципе, иначе все рано или поздно закончится очень плохо".

Кроме того, по словам Медведева, "все выстраданные итоги тотального противостояния нужно закрепить в новом документе типа Хельсинского акта, которым закончилось известное Совещание 1975 года".

При этом, по его словам, Финляндия как страна НАТО не может быть местом проведения такого совещания.

Кроме того, отметил зампреда Совбеза РФ, потребуется "аккуратная пересборка ООН и иных международных организаций". "Она возможна лишь с полным уважением к правам постоянных членов Совета Безопасности, иначе окажется совсем неэффективной", - подчеркнул Медведев.