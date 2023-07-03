Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Китай ограничит экспорт галлия и германия с 1 августа

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Власти Китая ограничат экспорт галлия и германия – редкоземельных материалов, используемых, в частности, в производстве чипов.

Новые меры вступают в силу 1 августа 2023 года, сообщило в понедельник министерство торговли КНР.

Введение мер экспортного контроля для галлия и германия, а также их химических соединений, обусловлено защитой национальной безопасности и интересов Китая, говорится в сообщении Минторга, которое цитирует Market Watch.

Китайским поставщикам галлия и германия необходимо будет получать лицензию на экспорт в ведомстве, указывая, в каких целях планируется использование материалов.

Такой шаг Пекина является ответом властям США, которые ранее ввели ограничения на поставки высокотехнологичных компонентов в КНР, отмечает Market Watch. Новые меры, как ожидается, приведут к росту расходов производителей чипов и аппаратного обеспечения.

Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Подозреваемый в убийстве пограничников в аэропорту Кишинева ранее служил в МВД Таджикистана

Подозреваемый в убийстве пограничников в аэропорту Кишинева ранее служил в МВД Таджикистана

Что случилось этой ночью: понедельник, 3 июля

Более полумиллиона человек эвакуируют на юго-западе Японии из-за сильных дождей

Более полумиллиона человек эвакуируют на юго-западе Японии из-за сильных дождей

Военные Израиля начали масштабную операцию в палестинском Дженине

Военные Израиля начали масштабную операцию в палестинском Дженине

В Совбезе РФ заявили, что Москва готова к компромиссам для решения международного кризиса

Что произошло за день: воскресенье, 2 июля

Посол ЕС констатировал отсутствие успехов в торговых переговорах с КНР в последние годы

Посол ЕС констатировал отсутствие успехов в торговых переговорах с КНР в последние годы

В МИД Белоруссии сообщили о нападении на посольство в Нидерландах

The Jerusalem Post сообщила, что Иран держит вблизи границы с Ираком баллистические ракеты

Во Франции задержали более 700 участников беспорядков

Во Франции задержали более 700 участников беспорядков
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });