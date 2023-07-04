США намерены ограничить доступ китайских компаний к американским облачным сервисам

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена намерена ограничить доступ китайских компаний к американским облачным сервисам, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

В соответствии с предложением Белого дома, владельцам облачных сервисов, включая Amazon.com Inc. и Microsoft Corp., придется запрашивать разрешение правительства на предоставление китайским клиентам облачных услуг, предусматривающих использование передовых чипов с технологиями искусственного интеллекта (ИИ), отмечают источники.

Американские эксперты в сфере национальной безопасности отмечают, что китайские IT-компании имеют возможность обходить введенные Вашингтоном ограничения на экспорт высокотехнологичных чипов за счет использования облачных сервисов.

Являясь клиентами таких сервисов, они получают доступ к мощным вычислительным ресурсам, не покупая полупроводниковые компоненты, запрещенные к поставкам в КНР, например, чипы A100 американской Nvidia Corp.

Министерство торговли США может объявить о введении ограничений на поставку облачных услуг в Китай в ближайшие недели, отмечают источники WSJ.

Такой шаг дополнит пакет мер, принятых Вашингтоном за последние месяцы для ограничения доступа Китая к новейшим технологиям. Пекин предпринимает ответные шаги: в мае Управление по вопросам киберпростанства страны запретило китайским операторам критической информационной инфраструктуры покупать продукцию американской Micron Technology, а в понедельник стало известно о введении Китаем ограничений на экспорт галлия и германия - редкоземельных материалов, используемых в производстве чипов.