Атырауский НПЗ остановил работу из-за аварийного отключения электроэнергии

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В Казахстане на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (АНПЗ) остановлена работа из-за прекращения подачи электроэнергии, сообщили в пресс-службе АНПЗ.

"Из-за просадки электроэнергии аварийно остановились установки завода", - сказал сотрудник пресс-службы АНПЗ. Более детальную информацию в пресс-службе обещали предоставить позже.

По данным некоторых СМИ, в городе произошла авария на Мангистауском атомно-энергетическом комбинате.

По сообщению корреспондента агентства "Интерфакс-Казахстан", в Атырау в некоторых районах города отсутствует электричество и водоснабжение.

Атырауский НПЗ - один из трех крупных нефтеперерабатывающих заводов в Казахстане, контролируется "КазМунайГазом". Другие два завода - Шымкентский (ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс) и Павлодарский НХЗ (ПНХЗ).

Как сообщалось ранее, ПНХЗ остановлен на ремонт с 20 июня по 19 июля, а на Шымкентском НПЗ с 3 по 14 июля проводится регенерация части оборудования, на котором производится бензин марки Аи-95. Компенсировать остановку производства Аи-95 на ШНПЗ должен был Атырауский НПЗ.

Мангистауский атомный энергетический комбинат (МАЭК) снабжает промышленность и население региона электрической, тепловой энергией и водой. В составе комбината находятся три электрических станции (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭС), завод по производству дистиллята и промышленного тепловодоснабжения, ремонтный завод, цех сетей и подстанций, реакторная установка БН-350 (с 1999 года находится в режиме вывода из эксплуатации). Кроме того, в структуру ТОО "МАЭК-Казатомпром" входят 11 производственных участков и вспомогательных цехов для обеспечения основных технологических производств предприятия.

С ноября 2019 года ТОО "МАЭК-Казатомпром" находится в собственности государства.