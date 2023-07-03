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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:45

В Атырау сняли ограничения на энергоснабжение после аварии на Мангистауском комбинате

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Ограничения по энергоснабжению Атырау (запад Казахстана) снимаются, сообщает ТОО "МАЭК" (Мангистауский атомно-энергетический комбинат).

В компании сообщили, что в понедельник вечером на тепловой электрической станции был аварийно отключен энергоблок №1 с нагрузкой 130 МВт.

"В связи с резким выбытием генерации в Западном энергоузле частота электрической сети снизилась до 48,6 Гц. Из-за этого Мангистауский и Атырауский энергоузлы выделились на изолированную работу. По этой же причине Атырауская ТЭЦ, парогазовая установка Karabatan Utility Solutions, газовые станции Каламкас и ТШО ("Тенгизшевройл" - ИФ) выделились на изолированную работу", - отмечается в сообщении МАЭК.

Ранее из-за аварии на МАЭК была приостановлена работа Атырауского нефтеперерабатывающего завода.

Мангистауский атомно-энергетический комбинат снабжает промышленность и население региона электрической, тепловой энергией и водой.

Атырау Казахстан
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