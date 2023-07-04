Джанет Йеллен обсудила с посолом КНР в США важность общей работы над глобальными вызовами

Министр финансов США Джанет Йеллен Фото: EPA/ТАСС

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Министр финансов США Джанет Йеллен на встрече с послом Китая в Соединенных Штатах Се Фэном обсудила вопросы, которые вызывают озабоченность у американской стороны, сообщил Минфин США.

"Йеллен подняла вопросы, вызывающие озабоченность, а также подчеркнула важность совместной работы двух крупнейших экономик над глобальными вызовами, в том числе по макроэкономическим и финансовым вопросам", - говорится в сообщении ведомства.

В нем отмечается, что встреча состоялась перед визитом Йеллен в Китай, поездка намечена на 6-9 июля, и стала "продолжением усилий по поддержанию открытых линий связи и ответственному управлению двусторонними отношениями между США и Китаем".

Как ранее сообщал Минфин США, в ходе визита Йеллен "обсудит с официальными лицами КНР (...) вопросы ответственного управления нашими отношениями, прямого общения по проблемным областям и совместной работы по решению глобальных проблем".

Минфин напомнил, что, выступая перед конгрессом в апреле Йеллен изложила принципы, которыми руководствуется Вашингтон при выстраивании экономических отношений с Пекином.

В частности, она сказала, что США в первую очередь должны "стремиться обеспечить интересы своей национальной безопасности наряду с интересами своих союзников".

Во-вторых, по словам Йеллен, Соединенные Штаты должны "стремиться к здоровым экономическим отношениям с Китаем, которые способствуют взаимовыгодному росту и инновациям и расширяют экономические возможности для американских рабочих и бизнеса".

На третьем месте, отметила глава Минфина, стоит "сотрудничество (с Китаем - ИФ) в решении неотложных глобальных проблем, таких, как изменение климата и долговой кризис".

Телеканал CNN, комментируя предстоящий визит Йеллен, писал, что никаких "значительных прорывов" не ожидается.

Американо-китайские отношения обострились после того, как США сбили над своей территорией китайский аэростат в феврале 2023 года.

В Вашингтоне считают, что в результате июньского визита в Пекин Блинкена сторонам удалось добиться некоторого прогресса в двухсторонних отношениях.