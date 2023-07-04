Госдеп посоветовал американцам отложить путешествия в Китай из-за риска задержания

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Гражданам США следует "пересмотреть" поездки в Китай, поскольку есть риск незаконного задержания, предупредил Госдепартамент в обновленной рекомендации по путешествиям.

"Государственный департамент определил, что в КНР существует риск неправомерного задержания граждан США правительством КНР", - говорится в рекомендациях госдепа.

Как объяснил представитель Госдепартамента телеканалу CNN, гражданам США было рекомендовано "пересмотреть" поездки в Китай, так как правительство КНР "продолжает практиковать" неправомерное задержание.

Американо-китайские отношения обострились после того, как США сбили над своей территорией китайский аэростат в феврале 2023 года. Дальнейшее охлаждение отношений между двумя странами последовало за встречей в США спикера палаты представителей американского конгресса Кевина Маккарти с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь.

В Вашингтоне считают, что в результате июньского визита Блинкена в Пекин сторонам удалось добиться некоторого прогресса в двухсторонних отношениях.