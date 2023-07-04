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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:45

Четыре человека погибли, двое детей ранены при стрельбе в Филадельфии

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Четыре человека погибли, двое несовершеннолетних получили ранения при стрельбе в Филадельфии (штат Пенсильвания), сообщает NBC News.

Все жертвы - мужчины, заявила на пресс-конференции комиссар полиции Филадельфии Даниэль Аутло.

По данным полиции, стрельба произошла в районе Кингсессинг.

Пострадавшие - мальчики двух и 13 лет находятся в больнице, их состояние стабильное. Подозреваемый был задержан.

По словам комиссара полиции, у стрелка был пуленепробиваемый жилет, несколько магазинов с патронами, винтовка типа AR, пистолет и полицейский сканер.

Пенсильвания Филадельфия
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