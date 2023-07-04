Что случилось этой ночью, вторник 4 июля
Землетрясение в Дагестане, стрельба в Филадельфии, пожар в Химках
Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:
- Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Дагестане в 100 километрах от Дербента. Информации о разрушениях не поступало.
- Четыре человека погибли, двое детей ранены при стрельбе в Филадельфии. Стрелок задержан.
- В Химках произошел пожар в здании бывшей мебельной фабрики. Открытое горение ликвидировано.
- Не менее 10 палестинцев убиты в ходе операции Израиля на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает The Jerusalem Post.
- Прокуратура Кубани начала проверку из-за пробки перед Крымским мостом. На место выезжал заместитель прокурора края Павел Гвоздев.
- Площадь лесных пожаров в Магаданской области выросла почти на 36 тыс. га за сутки. К тушению привлекли 489 человек и 23 единицы техники.