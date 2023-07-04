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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:45

Что случилось этой ночью, вторник 4 июля

Землетрясение в Дагестане, стрельба в Филадельфии, пожар в Химках

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Дагестане в 100 километрах от Дербента. Информации о разрушениях не поступало.

- Четыре человека погибли, двое детей ранены при стрельбе в Филадельфии. Стрелок задержан.

- В Химках произошел пожар в здании бывшей мебельной фабрики. Открытое горение ликвидировано.

- Не менее 10 палестинцев убиты в ходе операции Израиля на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

- Прокуратура Кубани начала проверку из-за пробки перед Крымским мостом. На место выезжал заместитель прокурора края Павел Гвоздев.

- Площадь лесных пожаров в Магаданской области выросла почти на 36 тыс. га за сутки. К тушению привлекли 489 человек и 23 единицы техники.

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Четыре человека погибли, двое детей ранены при стрельбе в Филадельфии

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