Потери "КазМунайГаза" из-за аварии на МАЭК составили 10 тыс. тонн нефти

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Потери национальной компании "КазМунайГаз" за минувшие сутки из-за сбоя в подаче электроэнергии составили 10 тыс. тонн, сообщил заместитель председателя правления компании Даулетжан Хасанов.

"Аварийная остановка энергоблока ТОО "МАЭК" повлекла вчера за собой частичную, либо полную остановку на (...) предприятиях КМГ. (...) Потери по добыче за прошлые сутки составили порядка 10 тыс. тонн", - сказал Хасанов на заседании правительства во вторник.

По его словам, были остановлены 11 нефтеперекачивающих станций АО "КазТрансОйл" в Атырауской и Мангистауской областях и перекачка воды на трех водонасосных станциях ТОО "Магистральный Водовод". остановлена. Также были остановлены более 2400 скважин АО "Каражанбасмунай", 1131 скважин АО "Мангистаумунайгаз" на месторождениях "Каламкас" и "Жетыбай", 1809 скважин на месторождениях АО "Эмбамунайгаз". В АО "Озенмунайгаз" на месторождениях Узень и Карамандыбас остановлены 30 насосов системы закачки воды в пласт.

Как сообщалось, в понедельник, 3 июля, на Мангистауском атомно-энергетическом комбинате (МАЭК), который снабжает промышленность и население региона электрической, тепловой энергией и водой, произошла авария. В результате сбоя в регионе была прекращена подача электроэнергии, ряд крупных предприятий на западе страны были вынуждены приостановить производство, в том числе произошла остановка Атырауского НПЗ.