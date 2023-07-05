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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Суточная добыча нефти в Казахстане из-за энергоаварии упала на 21%

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Суточная добыча нефти в Казахстане снизилась на 21% из-за сбоев в энергоснабжении на западе страны, где сосредоточены основные месторождения, свидетельствуют данные информационно-аналитического центра нефти и газа Минэнерго.

По этим данным, суточная добыча нефти и газового конденсата в республике на 4 июля составила 200,1 тысячи тонн. При этом 2 июля, за день до энергоаварии, добыча составляла 252,6 тысячи тонн.

В связи с отключением энергоблока на Мангистауском атомно-энергетическом комбинате (МАЭК) с 3 июля частично или полностью была приостановлена добыча нефти на месторождениях "Озенмунайгаза", "Мангистаумунайгаза", "Каражанбасмуная", "Эмбамунайгаза" в Мангистауской и Атырауской областях Казахстана. По данным СМИ, производство также приостановлено на крупнейшем месторождении Кашаган.

Казахстан Минэнерго Кашаган Атырау МАЭК
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