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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:45

Президент РФ выступил за скорейшее вступление Белоруссии в ШОС

Президент РФ выступил за скорейшее вступление Белоруссии в ШОС
Владимир Путин на саммите ШОС в режиме видеоконференции
Фото: Александр Казаков/ТАСС

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Скорейшее вступление Белоруссии в ШОС положительно скажется на деятельности объединения, уверен президент РФ Владимир Путин.

"Россия также выступает за скорейшее завершение процесса вступления в ШОС республики Беларусь. Убеждены, что членство Белоруссии, которая является стратегическим партнером и ближайшим союзником России, позитивно скажется на деятельности объединения", - сказал Путин, выступая во вторник на саммите ШОС, который проходит в режиме видеоконференцсвязи.

Кроме того, по его словам, самого внимательного и конструктивного отношения требует рассмотрение довольно солидного портфеля заявок и от других государств, желающих в разных качествах сотрудничать с ШОС.

Президент РФ отметил, что авторитет и влияние объединения продолжают укрепляться. "Растет интерес к его деятельности со стороны других государств и международных структур, многие из них стремятся к налаживанию равноправного диалога с ШОС и рассматривают возможность подключения к ее работе. Нам доверяют, с нами хотят дружить и сотрудничать", - сказал Путин.

Он отметил, что в работе ШОС в полноправном формате теперь будет участвовать Иран. "И хочу искренне поздравить с этим и от души поприветствовать президента Ирана господина Раиси. Менее чем за два года иранские партнеры завершили все необходимые процедуры, и теперь наша общая задача – помочь коллегам эффективно встроиться в ведущуюся в рамках Шанхайской организации многоплановую работу", - сказал Путин.

ШОС Белоруссия Владимир Путин
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