МИД Индии заявил, что присоединение Белоруссии к ШОС завершится в 2024 году

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Процесс присоединения Белоруссии к Шанхайской организации сотрудничества завершится в 2024 г., заявил министр иностранных дел Индии Винай Мохан Кватра.

"Процесс присоединения Беларуси будет завершен в 2024 году на саммите ШОС", - сказал глава индийского внешнеполитического ведомства на брифинге по итогам саммита организации, прямую трансляцию которого во вторник вела пресс-служба МИД Индии.

Он добавил, что главы государств ШОС сегодня официально оформили меморандум об обязательствах Белоруссии для присоединения к организации.

В основанную в 2001 году Шанхайскую организацию сотрудничества в настоящее время входят Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Россия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.