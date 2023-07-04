В МАГАТЭ посчитали безопасным планируемый сброс в океан воды с АЭС "Фукусима-1"

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Эксперты МАГАТЭ полагают, что сброс в океан воды, которая использовалась для охлаждения реакторов пострадавшей от цунами в 2011 году АЭС "Фукусима-1", не будет представлять опасность.

"В докладе МАГАТЭ говорится, что сброс использованный воды окажет ничтожное радиологическое воздействие на людей и на окружающую среду", - отмечает Kyodo.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил во вторник в ходе визита в Токио, что этот доклад, переданный премьеру Японии Фумио Кисиде, является "специализированным, научным и беспристрастным", и теперь очередь японских властей принимать решения о дальнейших действиях. В свою очередь Кисида пообещал "с уважением" принять во внимание выводы агентства.

С пятницы Гросси должен будет находиться с трехдневным визитом в Южной Корее, где как ожидается, он проинформирует власти о сути доклада.

Kyodo поясняет, что Токио пока не объявлял даты сброса воды.

В марте 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение, которое вызвало цунами. Гигантская волна обрушилась на АЭС "Фукусима-1", что привело к самой масштабной аварии с момента происшествия на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

В апреле 2021 года власти Японии объявили о планах постепенного сброса воды в океан с "Фукусимы-1" после ее специальной обработки. Ожидается, что сброс начнется в ближайшие месяцы. По планам японской стороны, вода будет выходить через специальный подводный туннель в течение нескольких десятилетий, что, как настаивают в Токио, будет безопасно как для людей, так и для морской флоры и фауны.

В 2021 году МАГАТЭ дало согласие проверить эти планы на предмет безопасности.

Решение Токио вызвало широкое недовольство со стороны соседних стран и, в частности, среди представителей рыболовной индустрии, которые опасались, что потребители будут отказываться от любых морепродуктов, выловленных в этой зоне.

Некоторые ученые полагают, что долгосрочные последствия такого шага не ясны, поэтому сброс воды нужно отложить.