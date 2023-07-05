Гросси заверил японскую общественность в безопасности сброса в океан воды с АЭС "Фукусима-1"

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в среду вновь выступил в защиту планов японских властей сбросить в океан воду, которую использовали для охлаждения реакторов пострадавшей от цунами в 2011 году АЭС "Фукусима-1".

"Это не что-то из ряда вон выходящее, это не какой-то план, составленный лишь на этот случай и навязанный вам. Это общая практика, сертифицированная МАГАТЭ, одобренная и применяемая во многих местах мира", - приводит Associated Press (AP) слова Гросси на встрече с мэрами японских городов, представителями рыболовецкой отрасли, чиновниками и сотрудниками АЭС "Фукусима-1".

Он признал, что МАГАТЭ непросто убедить общественность в безопасности готовящегося мероприятия. Однако, по его словам, агентство в последующие десятилетия будет следить за реализацией плана, "пока последнюю каплю воды, собранной у реакторов, не спустят из хранилищ в безопасном режиме".

Гросси отметил, что постепенный спуск отработанной воды с АЭС - зарекомендовавший себя метод, который активно применяют в таких странах как Китай, Южная Корея, США и Франция.

Позднее в среду Гросси посетит АЭС "Фукусима-1". Также у него запланированы поездки в Южную Корею, Новую Зеландию и на Острова Кука с целью успокоить общественное мнение по поводу планируемых Японией мер.

В марте 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение, которое вызвало цунами. Гигантская волна обрушилась на АЭС "Фукусима-1", что привело к самой масштабной аварии с момента происшествия на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

В апреле 2021 года власти Японии объявили о планах постепенного сброса воды в океан с "Фукусимы-1" после ее специальной обработки. Вода находится в примерно 1 тыс. резервуаров, и их объем будет исчерпан в начале 2024 года. В компании-операторе аварийной АЭС TEPCO отмечали, что сброс воды позволит предотвратить ее возможную утечку. По планам японской стороны, вода будет выходить через специальный подводный туннель в течение нескольких десятилетий, что, как настаивают в Токио, будет безопасно как для людей, так и для морской флоры и фауны. Но намерения вызвали недовольство в Южной Корее, Китае, в некоторых странах Тихого океана и среди представителей рыболовной индустрии, которые опасались, что потребители будут отказываться от любых морепродуктов, выловленных в этой зоне.

Токио пока не объявлял даты сброса воды.

Накануне МАГАТЭ представило доклад, согласно которому реализация этого плана не будет представлять опасность. Гросси утверждал, что доклад носит "всеобъемлющий, нейтральный, объективный, научный" характер.

Однако в МИД КНР заявили, что доклад МАГАТЭ носит ограниченный характер и не отражает всех точек зрения. В Пекине призвали Японию остановить реализацию плана по спуску воды и работать с МАГАТЭ над международным механизмом с участием стран-соседей Японии для надзора над ситуацией.

В Сеуле в свою очередь заявили, что вероятность спуска воды с высоким уровнем загрязнения крайне мала. Южная Корея готовит собственный анализ ситуации, усиленно проверяет импортируемую из Японии продукцию морского промысла и пока не собирается отменять запрет на импорт морепродуктов из японской префектуры Фукусима.

Некоторые ученые полагают, что долгосрочные последствия сброса воды не ясны, поэтому его нужно отложить.