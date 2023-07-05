Посольство РФ в Румынии приостановит работу Российского центра науки и культуры

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Румынии приостановит работу Российского центра науки и культуры, а также школы при дипмиссии из-за сокращения количества дипломатов, сообщил посол России в Бухаресте Валерий Кузьмин в интервью, опубликованном в среду в газете "Известия".

"В результате резкого сокращения квоты дипломатического и административно-технического персонала посольства Бухарест покинет каждый второй российский дипломат и двое из каждых трех технических сотрудников. Мы вынуждены будем приостановить без перспективы возобновления в обозримом будущем работу Российского центра науки и культуры, школы при посольстве, а также до предела сократить ряд административно-технических подразделений", - сказал Кузьмин.

При этом в посольстве, по его словам, рассчитывают, что "удастся сохранить функциональное ядро дипмиссии, благодаря чему будет обеспечено консульское обслуживание российских граждан, поддержание контактов с соотечественниками и культурно-гуманитарные связи, хотя и в значительно сокращенном объеме".

"Что касается межгосударственных отношений, дипломатического диалога, то они де-факто уже сведены к абсолютному минимуму в силу известного фактора, о котором в Бухаресте открыто говорят на высоком уровне: внешнюю политику Румынии определяет ее стратегическое партнерство с США, а они, как известно, проводят откровенно антироссийскую политику", - резюмировал дипломат.

Власти Румынии в июне проинформировали российскую сторону о требовании сократить штат посольства РФ в Бухаресте на 51 человека. В распространенном заявлении румынского МИД говорилось, что России предстоит сократить 21 дипломата и 30 сотрудников техперсонала.