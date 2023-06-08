МИД РФ пообещал ответ на требование Румынии сократить штат российских загранучреждений

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Решение о сокращении российского дипломатического присутствия в Румынии не останется без ответа, сообщили в МИД РФ.

"8 июня власти Румынии объявили о радикальном сокращении численности сотрудников российских загранучреждений в этой стране. Расцениваем это решение как очередной враждебный выпад, ведущий к дальнейшей деградации двусторонних отношений, которые стараниями Бухареста и без того доведены до плачевного состояния", - говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном в четверг на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Демарш румынской стороны не останется без ответа. О конкретных мерах будет сообщено дополнительно", - отмечается в комментарии.

Ранее в четверг сообщалось, что власти Румынии проинформировали российскую сторону о требовании сократить штат посольства РФ в Бухаресте на 51 человека. В распространенном заявлении румынского МИД говорилось, что России предстоит сократить 21 дипломата и 30 сотрудников техперсонала. На выполнение этого требования отводится 30 дней.