Китай назвал "пороховой бочкой" планы США продать Тайваню снаряды

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Минобороны КНР в среду обвинило США в последовательной дестабилизации ситуации с Тайванем в связи с планами Вашингтона продать Тайбэю боеприпасы и военное оборудование на сумму в $440,2 млн.

"Этот шаг равносилен превращению Тайваня в пороховую бочку и обрушению тайванцев в пучину бедствия", - приводит Associated Press слова представителя оборонного ведомства Китая Тан Кэфэя.

Он отметил, что США игнорируют важнейшие интересы Китая, вмешиваются в его внутренние дела и намеренно способствуют росту напряженности в районе Тайваньского пролива.

В конце июня стало известно, что госдепартамент США принял решение одобрить возможную продажу Тайваню боеприпасов и военного оборудования. В частности, госдеп дал добро на поставки боеприпасов калибра 30 мм и сопутствующих грузов на сумму $332,2 млн, а также запчастей для БМП на $108 млн. При этом в госдепе заверили, что эта сделка служит национальным интересам США.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", который воспрещает параллельно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

Военные поставки США Тайваню вызывают резкую реакцию в Пекине, который рассматривает их как нарушение принципов дипотношений между двумя странами и суверенитета Китая, вмешательство в его внутренние дела, а также как поддержку Вашингтоном идеи независимости Тайваня.

Ранее Тайвань заключил сделки на $19 млрд на закупки у США таких вооружений как истребители F-16 и зенитные ракеты Stinger, однако их доставка задерживается. Вместе с тем, добавляет AP, на Тайване развивают собственную оборонную индустрию, активизируют обучение военных.