Китай надеется на шаги США, направленные на развитие торгово-экономических связей

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Китай надеется, что США приложат усилия к тому, чтобы сформировать благоприятную атмосферу для развития торгово-экономического сотрудничества с Китаем, говорится в заявлении Минфина КНР в связи визитом в Китай министра финансов США Джанет Йеллен.

"Мы надеемся, что американская сторона предпримет практические действия для создания благоприятных условий для здорового развития экономических и торговых отношений между двумя странами и реализации взаимной выгоды", - говорится в заявлении.

Минфин сообщил, что визит Йеллен 6-9 июля является "мерой, направленной на реализацию важного консенсуса, достигнутого на встрече глав государств Китая и Соединенных Штатов на Бали, и укрепление связей и обменов в финансовой сфере между двумя странами".

Как ранее сообщал Минфин США, в ходе визита Йеллен "обсудит с официальными лицами КНР (...) вопросы ответственного управления нашими отношениями, прямого общения по проблемным областям и совместной работы по решению глобальных проблем".

Минфин напомнил, что, выступая перед конгрессом в апреле Йеллен изложила принципы, которыми руководствуется Вашингтон при выстраивании экономических отношений с Пекином.

В частности, она сказала, что США в первую очередь должны "стремиться обеспечить интересы своей национальной безопасности наряду с интересами своих союзников", и только потом "стремиться к здоровым экономическим отношениям с Китаем".

На третьем месте, отметила глава Минфина, стоит "сотрудничество (с Китаем - ИФ) в решении неотложных глобальных проблем, таких, как изменение климата и долговой кризис".

Телеканал CNN, комментируя предстоящий визит Йеллен, писал, что никаких "значительных прорывов" не ожидается.

Американо-китайские отношения обострились после того, как США сбили над своей территорией китайский аэростат в феврале 2023 года.

В Вашингтоне считают, что в результате июньского визита в Пекин Блинкена сторонам удалось добиться некоторого прогресса в двухсторонних отношениях.