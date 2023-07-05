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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:06

Хакеры заблокировали компьютерные системы крупнейшего грузового порта Японии

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Самый крупный грузовой порт Японии в городе Нагоя (остров Хонсю, префектура Айти) подвергся кибератаке, операции в нем пришлось приостановить, сообщает в среду Kyodo.

Хакеры заблокировали компьютерные системы порта и потребовали выкуп за восстановление их нормального функционирования. Из-за этого рабочие пока не могут загружать и разгружать контейнеры с товаром.

Полиция ведет расследование инцидента. В администрации порта сообщили, что ожидают возобновления грузовых операций утром в четверг.

Япония
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