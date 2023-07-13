СМИ США утверждают, что китайские хакеры атаковали электронную почту госдепа и Минторговли

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Учетные записи электронной почты чиновников госдепартамента и министерства торговли США подверглись атакам китайских хакеров, сообщили американские СМИ.

Атаки были зафиксированы за несколько недель до июньской поездки госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин. Microsoft сообщила ранее, что целью атак стали учетные записи 25 организаций, включая федеральные агентства.

The Times сообщила, что госдеп обнаружил взлом 16 июня и в тот же день проинформировал Microsoft. В то же время, как пишет издание, ссылаясь на правительственных чиновников, хакерам не удалось получить доступ к конфиденциальной информации. В то же время, "расследование того, какие материалы были скомпрометированы, находится на ранней стадии".

Microsoft заявила, что проведенное ею расследование показало, что взлом начался в мае, атаку совершила китайская хакерская группа Storm-0558.

Агентство Associated Press сообщило, что официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь назвал обвинения США во взломе "дезинформацией", направленной на отвлечение внимания от кибершпионажа США против Китая.