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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:58

СМИ США утверждают, что китайские хакеры атаковали электронную почту госдепа и Минторговли

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Учетные записи электронной почты чиновников госдепартамента и министерства торговли США подверглись атакам китайских хакеров, сообщили американские СМИ.

Атаки были зафиксированы за несколько недель до июньской поездки госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин. Microsoft сообщила ранее, что целью атак стали учетные записи 25 организаций, включая федеральные агентства.

The Times сообщила, что госдеп обнаружил взлом 16 июня и в тот же день проинформировал Microsoft. В то же время, как пишет издание, ссылаясь на правительственных чиновников, хакерам не удалось получить доступ к конфиденциальной информации. В то же время, "расследование того, какие материалы были скомпрометированы, находится на ранней стадии".

Microsoft заявила, что проведенное ею расследование показало, что взлом начался в мае, атаку совершила китайская хакерская группа Storm-0558.

Агентство Associated Press сообщило, что официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь назвал обвинения США во взломе "дезинформацией", направленной на отвлечение внимания от кибершпионажа США против Китая.

Microsoft США Энтони Блинкен Китай
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