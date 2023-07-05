Суд ЕС отменил решение Еврокомиссии о продлении пошлины на аммиачную селитру из РФ

Фото: Игорь Кубединов/ТАСС

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Европейский суд общей юрисдикции отменил решение Еврокомиссии от декабря 2020 года о продлении действия антидемпинговой пошлины на аммиачную селитру из России, следует из материалов суда.

Такое решение суд вынес по иску компаний группы "ЕвроХим" - АО "Невинномысский азот" и АО "НАК "Азот".

Еврокомиссия в декабре 2020 года продлила на пять лет действие пошлины на ввоз аммиачной селитры из России в размере 32,71 евро за тонну. Процедура пересмотра антидемпинговых мер в связи с истечением срока действия была начата по запросу Европейской ассоциации производителей удобрений.

В своем решении регулятор отмечал, что отмена действовавшей более 20 лет пошлины могла привести к переориентации российского импорта аммиачной селитры с других рынков (в основном из Латинской Америки) на рынок Евросоюза - более привлекательный для поставщиков из РФ как логистически, так и с точки зрения цен. При этом российская аммиачная селитра поставлялась в другие страны по цене ниже, чем внутренняя цена на этих рынках. Проведя расследование, Еврокомиссия пришла к выводу о возможном возобновлении демпингового импорта аммиачной селитры из России в случае отмены пошлины.

В иске, поданном структурами "ЕвроХима" в феврале 2021 года, отмечалось, что процедура пересмотра была проведена с нарушением требований антидемпингового законодательства ЕС.

Суд установил, что регулятор запрашивал у Европейской ассоциации производителей удобрений дополнительную информацию о ценообразовании на аммиачную селитру из России уже после истечения установленного законом срока для начала расследования. Эти данные были включены в консолидированный запрос, на основании которого было начато расследование. При этом они существенно отличались от ранее предоставленных ассоциацией данных.

"У Еврокомиссии есть три месяца до истечения срока действия мер, чтобы убедиться, что доказательства (приведенные в запросе о пересмотре пошлин - ИФ) достаточны, и она может запросить дополнительную информацию. Однако она не может компенсировать отсутствие достаточных доказательств в запросе, поданном в установленный законом срок, либо заменить отсутствующие или неполные аспекты этого запроса новой информацией", - говорится в определении суда.

Представители Еврокомиссии в ходе слушаний отмечали, что первоначальный запрос Европейской ассоциации удобрений содержал доказательства вероятности продолжения демпинга со стороны российских поставщиков, достаточные для начала процедуры пересмотра. Однако суд решил, что регулятор нарушил антидемпинговое законодательство, и жалоба "дочек" "ЕвроХима" подлежит удовлетворению.

Антидемпинговая пошлина на импорт аммиачной селитры из России была впервые введена Евросоюзом в 1995 году.

Крупнейшими производителями аммиачной селитры в России являются "УралХим", "Акрон" и "ЕвроХим".