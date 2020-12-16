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ЕС продлил на пять лет пошлины на ввоз аммиачной селитры из РФ

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Еврокомиссия продлила на 5 лет действие пошлины на ввоз аммиачной селитры из России в размере 32,71 евро за тонну, говорится в материалах регулятора.

Единый уровень ввозной пошлины установлен для всех производителей. Для других удобрений на основе аммиачной селитры ставка варьируется от 28,78 до 32,71 евро за тонну, следует из Официального журнала ЕС.

Пошлины на аммиачную селитру сохранены на уровне, установленном Еврокомиссией в 2018 году.

На российский импорт приходится менее 1% потребления аммиачной селитры в Евросоюзе. В период расследования поставки российской аммиачной селитры осуществлялись небольшому числу потребителей в Прибалтике, Финляндии и Швеции.

Однако, полагает Еврокомиссия, отмена ввозных пошлин может привести к переориентации российского импорта аммиачной селитры с других рынков (в основном, из Латинской Америки) на рынок Евросоюза, который является более привлекательным для поставщиков из РФ как логистически, так и с точки зрения цен. При этом Еврокомиссия выявила, что российская аммиачная селитра поставляется в другие страны по цене ниже, чем внутренняя цена на этих рынках. С учетом этих факторов, регулятор опасается, что поставки из России будут идти по демпинговым ценам, что создаст давление на внутренних производителей.

Антидемпинговые пошлины на импорт аммиачной селитры из России применяются Евросоюзом в течение более 20 лет. В 2018 году они были снижены с 47,07 до 32,71 евро за тонну.

Крупнейшими производителями аммиачной селитры в России являются "УралХим", "Акрон" и "ЕвроХим".

Еврокомиссия ЕС РФ

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