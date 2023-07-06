ВКС РФ и ВВС Сирии в ходе учений проверяют эффективность ПВО российской группировки
Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Вопросы контроля воздушного пространства Сирии отрабатывают Воздушно-космические силы России и ВВС САР в ходе совместных учений, сообщило российское министерство обороны.
"ВКС России совместно с ВВС Сирийской Арабской Республики (САР) проводят первый этап совместных учений. Отрабатываются вопросы контроля воздушного пространства Сирии. Проводится проверка эффективности системы противовоздушной обороны российской группировки войск (сил)", - сказано в сообщении.
По данным ведомства, "к учениям также привлечены подразделения радиоэлектронной борьбы для практической отработки совместных действий при отражении воздушных ударов условного противника".
"Учения продлятся до середины июля", - говорится в сообщении.