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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:54

ВКС РФ и ВВС Сирии в ходе учений проверяют эффективность ПВО российской группировки

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Вопросы контроля воздушного пространства Сирии отрабатывают Воздушно-космические силы России и ВВС САР в ходе совместных учений, сообщило российское министерство обороны.

"ВКС России совместно с ВВС Сирийской Арабской Республики (САР) проводят первый этап совместных учений. Отрабатываются вопросы контроля воздушного пространства Сирии. Проводится проверка эффективности системы противовоздушной обороны российской группировки войск (сил)", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, "к учениям также привлечены подразделения радиоэлектронной борьбы для практической отработки совместных действий при отражении воздушных ударов условного противника".

"Учения продлятся до середины июля", - говорится в сообщении.

ВКС РФ ВВС Сирии
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