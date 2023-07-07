Военные РФ предупредили о рисках для коалиции США при несогласованных полетах в Сирии

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Российские военные заявили о рисках для авиации американской коалиции в Сирии в случае несогласованных полетов.

"Напоминаем, что российская сторона не несет ответственности за безопасность несогласованных полетов летательных аппаратов коалиции, особенно в закрытой зоне проведения учений", - заявил в пятницу заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Гуринов.

По его словам, за сутки зафиксировано девять случаев нарушений протоколов деконфликтации беспилотниками коалиции США в Сирии, семь из них произошли в районе, закрытом для воздушных полетов в связи с проведением на севере Сирии совместных российско-сирийских учений.

"Особую обеспокоенность вызывают два зафиксированных случая появления беспилотных летательных аппаратов "международной антитеррористической коалиции" MQ-9 на маршрутах пролета самолетов ВКС России", - сообщил Гуринов.

"В обоих случаях фиксировалось воздействие системами наведения, что привело к автоматическому срабатыванию бортовых комплексов обороны российских самолетов и отстрелу ложных тепловых целей", - заявил он.

Между тем США второй раз за два дня выступили с обвинениями в адрес российских летчиков в Сирии, утверждая, что они проводили "небезопасные маневры в отношении американских беспилотников".

Командующий военно-воздушными силами Центрального командования (CENTCOM) США генерал-лейтенант Алекс Гринкевич сказал, что в четверг американский беспилотник MQ-9 Reaper выполнял миссию по уничтожению объектов ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ - ИФ) в Сирии, когда приблизились российские истребители. По словам Гринкевича, "один из российских самолетов начал сбрасывать парашютные сигнальные ракеты перед американским беспилотником, вынудив его совершить маневры уклонения".

Вооруженные силы Франции на своей странице в соцсетях также выступили с обвинениями в адрес российских летчиков, утверждая, что истребители Су-35 "непрофессионально взаимодействовали" с двумя французскими самолетами Rafale, которые выполняли задание вблизи иракско-сирийской границы в четверг.

По утверждению французских военных, их истребители "были вынуждены маневрировать, чтобы избежать риска несчастного случая".

Между тем в четверг военные РФ обвинили возглавляемую США коалицию в нарушении границ района в Сирии, закрытого для полетов из-за российско-сирийских авиационных учений.

Ранее военные РФ сообщили, что 5 июля в Сирии начались шестидневные российско-сирийские авиационные учения. По их словам, в ходе маневров запланирована отработка совместных действий авиации, сил противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы при отражении ударов средств воздушного нападения.