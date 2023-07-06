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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:54

Полиция оцепила корпуса Киево-Печерской лавры

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Полиция заблокировала верующим доступ к корпусам Киево-Печерской лавры, которые они не дали опечатать два дня назад.

"Сообщают о захвате корпусов монастыря", - сообщил у себя в телеграм-канале в четверг утром адвокат лавры протоиерей Никита Чекман. Он опубликовал кадры, на которых видно, как полиция оцепила здания.

По его информации, представители заповедника "Киево-Печерская лавра" в сопровождении полиции проникли в 70-й корпус монастыря, предварительно сорвав замки.

Адвокат обращает внимание на незаконность происходящего. После того, как заповедник в марте этого года разорвал с Украинской православной церковью договор аренды зданий лавры, УПЦ обратилась в суд - буквально накануне заседание было назначено на 19 июля. Однако власти решили не дожидаться решения суда и уже на этой неделе предпринимают попытки выселить монахов из лавры.

Киево-Печерская лавра Украинская православная церковь Украина
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