Полиция снова прибыла на территорию Киево-Печерской лавры

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - С раннего утра вторника полиция прибыла на территорию Киево-Печерской лавры, где, как ожидается, сегодня продолжится изъятие корпусов у Украинской православной церкви (УПЦ).

Как сообщают киевские СМИ, прямо сейчас в монастыре бьет набат: представители музея-заповедника "Киево-Печерская лавра" при поддержке полиции, которая не подпускает верующих, захватывают 54-й корпус монастыря, на очереди - 58-й.

Накануне их уже пытались изъять, заменив, как обычно, замки и опечатав, но прихожане лавры блокировали доступ представителей власти к корпусам, поэтому сегодня повторилась ситуация, которая уже имела место 6 июля, когда представители заповедника при поддержке краповых беретов (спецназа) начали менять замки и таким образом отняли у Церкви пять корпусов, в том числе 70-й, где находится резиденция митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

В марте этого года государство в одностороннем порядке разорвало с УПЦ договор аренды зданий лавры, Церковь обжаловала это решение в суде, который идет в настоящее время. Однако власти решили не дожидаться его итогов и требуют от УПЦ оставить лавру немедленно.