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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

В Иране опровергли заявления США о попытках перехватить танкеры у Ормузского пролива

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Иран вопреки утверждениям ВМС США не предпринимал попыток перехвата двух нефтяных танкеров около Ормузского пролива, сообщает в четверг агентство "Мехр" со ссылкой на источник в иранских военных кругах.

"Информированный источник отверг заявление ВМС США, что Иран пытался захватить два танкера у Ормузского пролива", - отмечает агентство.

Однако другой информации источник предоставлять опровержение не стал. Иранские власти пока официально не прокомментировали обвинения американской стороны.

Накануне в Пятом флоте ВМС США, в зону ответственности которого входит западная часть Индийского океана и Персидский залив, заявили, что иранские военные пытались задержать два нефтяных танкера в районе Ормузского пролива ранним утром в среду.

"ВМС США немедленно ответили и предотвратили эти попытки перехвата", - сказал представитель Пятого флота Тим Хоукинс.

По его информации, иранские моряки открыли огонь в сторону одного из танкеров. При этом выстрелы не нанесли урона судну, шедшему под флагом Багамских островов и принадлежащему Греции. Оба судна в итоге продолжили следование по своему маршруту после инцидента.

В свою очередь "Мехр" напоминает, что США неоднократно задерживали принадлежащие Ирану танкеры, направлявшиеся в другие страны, под предлогом санкций против иранского нефтяного экспорта. Вместе с тем, отмечает агентство, в апреле иранские военные за неделю задержали два танкера - в Персидском заливе и в Оманском заливе: один из-за судебного разбирательства, а второй после инцидента на море с участием иранского рыболовецкого судна.

Иран США Ормузский пролив
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