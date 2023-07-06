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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

США обвинили КСИР в захвате танкера в Персидском заливе

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - США обвинили Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана в захвате танкера, шедшего под флагом Танзании в международных водах в Персидском заливе. Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на Пятый флот ВМС США.

По словам представителя Пятого флота Тима Хоукинса, инцидент произошел в четверг, и ВМС США наблюдали за ситуацией и приняли решение не предпринимать никаких действий.

Реакции Ирана на эти заявления не поступало.

Накануне в Пятом флоте ВМС США заявили, что иранские военные пытались задержать два нефтяных танкера в районе Ормузского пролива ранним утром в среду. В Тегеране отвергли эти обвинения.

В зону ответственности этого флота входит западная часть Индийского океана и Персидский залив

США Иран
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