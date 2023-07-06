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Лауреатами премии "Глобальная энергия" в 2023 году стали ученые из КНР

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Лауреатами премии "Глобальная энергия" в 2023 году стали граждане Китая: директор-основатель Пекинского института наноэнергии и наносистем Чжун Линь Ван и профессор Шанхайского университета транспорта Жучжу Ван.

Выездная церемония объявления лауреатов прошла в четверг в Кемерово.

Чжун Линь Ван был номинирован на премию в номинации "Нетрадиционная энергетика" за изобретение трибоэлектрических наногенераторов как новой технологии для автономных систем, интернета вещей, робототехники, искусственного интеллекта и крупномасштабного сбора "голубой энергии".

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Второй лауреат - Жучжу Ван - победил в номинации "Новые способы применения энергии". Его исследования в области сорбционного охлаждения значительно усовершенствовали технологию использования низкосортной тепловой энергии для создания высокоэффективного охлаждения. Кроме того, комиссия отметила значительный вклад лауреата в разработку теплового насоса на основе осушителя, удвоившего энергоэффективность охлаждения и обогрева.

Номинация "Традиционная энергетика" осталась в этом году без победителя: на фоне жесткой конкуренции ни один из кандидатов не смог набрать необходимое количество голосов членов международного комитета премии. В связи с этим призовой фонд премии - 39 млн рублей - в этом году будет поделен пополам между двумя лауреатами.

Почетный диплом премии будет вручен сербскому ученому Любивое Поповичу за разработку методологии, позволяющей определять характеристики высоковольтных и сверхвысоковольтных кабельных линий.

Церемония награждения лауреатов традиционно пройдет в рамках форума "Российская энергетическая неделя" в Москве 11-13 октября этого года.

Премия присуждается за выдающиеся исследования и научно-технические разработки, которые содействуют повышению эффективности и экологической безопасности источников энергии на Земле.

КНР Глобальная энергия
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