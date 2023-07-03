Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Одобрение пересадки бета-клеток для лечения диабета, усиление дыхания почв в ответ на глобальное потепление и как детям из бедных семей улучшить успеваемость в математике

Фото: Anindito Mukherjee/Getty Images

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Качество раннего развития отразилось на успехах учеников в старших классах. Высокий уровень работы с детьми из бедных семей в раннем детстве помогает снизить неравенство при поступлении и учебе в классах, связанных с науками, инженерией и технологиями. К такому выводу пришли ученые из США на основе исследования на 1096 детях.

- У почв тоже есть дыхание. Это газообмен между почвой и атмосферой, который во многом состоит из микробного дыхания – окисления органического вещества почвенными микроорганизмами с последующим выделением углекислого газа. Глобальный тренд усиления интенсивности микробного дыхания, обнаруженный учеными, превосходит прежние оценки в полтора раза. Ученые проанализировали отклик этого микробного дыхания на изменение климата и обнаружили, что к концу столетия оно усилится в среднем по миру на 40 процентов, а в Арктике – уже вдвое.

- Максимальное известное число Дедекинда было известно для восьми переменных. Его нашли еще в 1991 году, и в нем целых 23 знака. Спустя 32 года две группы математиков независимо рассчитали число функций для девяти переменных. В нем оказалось уже 42 знака.

- Нет ничего лучше, чем в жаркий летний день искупаться в прохладной воде озера, речки или моря. Но нужно быть аккуратнее, а не то можно растерять все воспоминания об этом радостном моменте. Такое произошло с пожилой британкой. Она полчаса покупалась в открытом водоеме с температурой воды 13 градусов Цельсия, а потом перестала ориентироваться в пространстве и времени. Врачи поставили ей диагноз синдрома, подобного транзиторной глобальной амнезии. После двух дней в больнице она стала приходить в себя, хотя воспоминания о дне госпитализации так и не восстановились. Спустя 18 месяцев она по-прежнему не могла вспомнить события того дня, и теперь женщина предпочитает купаться в отапливаемых помещениях.

- 14 июля Всемирная организация здравоохранения объявит аспартам – один из самых распространенных подсластителей – "потенциально канцерогенным веществом". Однако не совсем понятно, как это отразится на производителях и потребителях. У аспартама такая же калорийность, как и у сахара, но он намного слаще. Его добавляют в сладкие газированные напитки, жвачки, йогурты и кондитерские изделия.

- FDA одобрило клеточную терапию для лечения сахарного диабета первого типа: донорские бета-клетки поджелудочной железы вводят прямо в воротную вену печени. Некоторым пациентам это помогло на пять лет отказаться от инсулина. Такая терапия рассчитана в первую очередь на взрослых пациентов, которые не могут достичь целевого уровня гликированного гемоглобина из-за повторяющегося чрезмерного снижения глюкозы в крови.

- Примерно четверть пациентов с большим депрессивным расстройством относятся к отдельному биотипу. В нем ведущую роль играют когнитивные нарушения и сопутствующие им функциональные изменения в мозге, которые требуют особых подходов к лечению, поскольку антидепрессанты помогают слабо.

- Интернет меняется невероятно быстро и каждый день в нем появляется что-то новое. В этом материале зафиксировано несколько таких явлений – от дипфейков и промптов до думскроллинга и "темных паттернов".