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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

Власти Чехии заверили, что продолжат помогать Украине во всех областях

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Глава правительства Чехии Петр Фиала на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал продолжить поддержку Киева, в том числе и военно-техническую.

"Фиала после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась в пятницу в Праге, сообщил, что Чехия продолжит интенсивно предоставлять помощь Украине во всех областях", - пишет чешское издание "Деник".

"Чехия передает Украине очередные ударные вертолеты, сотни тысяч единиц крупнокалиберных боеприпасов, окажет помощь в обучении пилотов и предоставляет стране тренажеры, благодаря которым обучение можно будет проводить прямо на Украине", - отмечает "Деник".

Петр Фиала Чехия Украина Владимир Зеленский
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