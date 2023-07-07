Власти Чехии заверили, что продолжат помогать Украине во всех областях

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Глава правительства Чехии Петр Фиала на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал продолжить поддержку Киева, в том числе и военно-техническую.

"Фиала после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась в пятницу в Праге, сообщил, что Чехия продолжит интенсивно предоставлять помощь Украине во всех областях", - пишет чешское издание "Деник".

"Чехия передает Украине очередные ударные вертолеты, сотни тысяч единиц крупнокалиберных боеприпасов, окажет помощь в обучении пилотов и предоставляет стране тренажеры, благодаря которым обучение можно будет проводить прямо на Украине", - отмечает "Деник".