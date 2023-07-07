В Нидерландах распалась правящая коалиция

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Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Находящаяся у власти в Нидерландах правоцентристская коалиция в пятницу распалась, не сумев договориться по поводу реформы права на получение убежища в стране, сообщает агентство ЭФЭ.

В коалиции во главе с премьером Марком Рютте последние недели активно обсуждали, как уменьшить поток прибывающих в Нидерланды беженцев и их родственников. Одна из партий в итоге не согласилась с рядом предложений Рютте, что и спровоцировало правительственный кризис.

ЭФЭ отмечает, что пока неясно, как дальше будут развиваться события. Рютте может попробовать сформировать правительство меньшинства. Если это не произойдет, то страну ждут досрочные парламентские выборы.