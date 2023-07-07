Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

В Нидерландах распалась правящая коалиция

В Нидерландах распалась правящая коалиция
Фото: Niels Wenstedt/BSR Agency/Getty Images

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Находящаяся у власти в Нидерландах правоцентристская коалиция в пятницу распалась, не сумев договориться по поводу реформы права на получение убежища в стране, сообщает агентство ЭФЭ.

В коалиции во главе с премьером Марком Рютте последние недели активно обсуждали, как уменьшить поток прибывающих в Нидерланды беженцев и их родственников. Одна из партий в итоге не согласилась с рядом предложений Рютте, что и спровоцировало правительственный кризис.

ЭФЭ отмечает, что пока неясно, как дальше будут развиваться события. Рютте может попробовать сформировать правительство меньшинства. Если это не произойдет, то страну ждут досрочные парламентские выборы.

Нидерланды
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

США выделят Украине очередной пакет военной помощи на $800 млн

Бельгийца, угрожавшего убить премьер-министра, задержали в Норвегии

Генпрокуратура Таджикистана сообщила о гибели похищенного ранее зампреда "Ориёнбанка"

Эрдоган в преддверии переговоров о вступлении Швеции в НАТО отказал Стокгольму в доверии

Эрдоган в преддверии переговоров о вступлении Швеции в НАТО отказал Стокгольму в доверии

Число рабочих мест в США в июне выросло слабее прогнозов

Число рабочих мест в США в июне выросло слабее прогнозов

Демократы конгресса США представят поправку о запрете поставок кассетных боеприпасов Киеву

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });