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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:12

Король и премьер Нидерландов обсудили правительственный кризис

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Глава правительства Нидерландов Марк Рютте прибыл в субботу в королевский дворец в Гааге на встречу с королем Виллемом-Александером, информирует Общественное нидерландское радио.

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По его данным, темой встречи стал распад правительственной коалиции. Накануне Рютте подписал письменное прошение королю об отставке.

Для встречи с Рютте король Виллем-Александер вернулся из отпуска.

Находящаяся у власти в Нидерландах правоцентристская коалиция распалась, не сумев договориться по поводу реформы права на получение убежища в стране.

В коалиции во главе с премьером Марком Рютте последние недели активно обсуждали, как уменьшить поток прибывающих в Нидерланды беженцев и их родственников. Одна из партий в итоге не согласилась с предложениями Рютте, что и спровоцировало правительственный кризис.

Нидерланды Марк Рютте Виллем-Александер
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