Король и премьер Нидерландов обсудили правительственный кризис
Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Глава правительства Нидерландов Марк Рютте прибыл в субботу в королевский дворец в Гааге на встречу с королем Виллемом-Александером, информирует Общественное нидерландское радио.
По его данным, темой встречи стал распад правительственной коалиции. Накануне Рютте подписал письменное прошение королю об отставке.
Для встречи с Рютте король Виллем-Александер вернулся из отпуска.
Находящаяся у власти в Нидерландах правоцентристская коалиция распалась, не сумев договориться по поводу реформы права на получение убежища в стране.
В коалиции во главе с премьером Марком Рютте последние недели активно обсуждали, как уменьшить поток прибывающих в Нидерланды беженцев и их родственников. Одна из партий в итоге не согласилась с предложениями Рютте, что и спровоцировало правительственный кризис.