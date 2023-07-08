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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Эрдоган заявил, что Путин может посетить Турцию в августе

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в следующем месяце может состояться визит в страну его российского коллеги Владимира Путина.

"Мы продолжаем вести переговоры как с Россией, так и с Украиной по вопросам обмена пленными. В следующем месяце президент Путин посетит Турцию. И у нас будет возможность обсудить этот вопрос лицом к лицу. Пока что мы обсуждаем этот вопрос с Путиным в рамках телефонных разговоров", - сказал Эрдоган в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы рассчитываем на достижение результатов в ближайшее время", - отметил турецкий лидер.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве будут очень внимательно следить за переговорами Эрдогана и Зеленского.

Песков также прокомментировал сообщения в турецкой прессе о том, что после этих переговоров может состояться встреча Путина и Эрдогана.

"Что касается предстоящих контактов Путина и Эрдогана, мы не исключаем их в обозримой перспективе. Вы знаете, что Путин и Эрдоган часто и регулярно общаются, неоднократно заходила речь и об очных контактах. Как только сроки таких контактов будут определены, мы вас проинформируем", - сказал Песков.

Реджеп Тайип Эрдоган Турция Владимир Путин Россия
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