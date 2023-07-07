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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

В Кремле будут очень внимательно следить за переговорами Эрдогана и Зеленского

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Москва будет очень внимательно следить за переговорами президентов Турции и Украины Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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О том, есть ли у Москвы какие-то ожидания от предстоящих сегодня переговоров Эрдогана и Зеленского, у Пескова спросили в ходе его общения с журналистами в пятницу.

"Разумеется, мы будем очень внимательно следить за результатами упомянутых вами переговоров. Мы сохраняем наши конструктивные, партнерские отношения с Анкарой и дорожим этими отношениями. И чувствуем взаимность с турецкой стороны. Поэтому, конечно, нам будет интересно знать, о чем будет вестись речь между господином Эрдоганом и господином Зеленским. Это важно", - сказал Песков.

Дмитрий Песков Украина Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Зеленский Турция
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