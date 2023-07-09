Туроператоры не получали запросы от туристов на прерывание отдыха в Абхазии из-за ливней

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Турпоператоры не получали запросов от российских туристов на прерывание отдыха в Абхазии из-за сильных ливней в республике, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"По данным туроператоров, количество случаев, в которых требуется переселение туристов в другие гостиницы, минимально. Несколько отелей попросили приостановить бронирование на 3-4 дня для приведения территории в порядок. Пока запросов от туристов на прерывание отдыха в Абхазии туроператорами не фиксировалось", - говорится в сообщении.

По данным АТОР, в районах подтопления, по предварительной оценке, может находиться свыше 3 тыс. организованных туристов из России.

В сообщении со ссылкой на данные пожарно-спасательного отряда МЧС по Гагрскому району говорится, что эвакуировать из частных домов и гостиниц пришлось сегодня несколько сотен человек.

"Сейчас вода уходит и люди возвращаются. В случае если гостиницы или гостевые дома пока не пригодны для проживания, отдыхающим предоставляются места в других, не пострадавших от последствий стихии, объектах размещения. Туроператоры в данный момент собирают данные от отелей", - отмечает АТОР.

Сильные ливни, обрушившиеся в воскресенье утром на Гагрский район, стали причиной наводнение в курортном городе Абхазии. В Гагрском районе, по данным МЧС республики, подтоплены объекты общественного питания, магазины, первые этажи жилых домов, автомобильные дороги. Из-за затопления распределительных подстанций прекращена подача электроэнергии в некоторые населенные пункты Гагрского района и города Пицунды.

МЧС Абхазии рекомендует жителям и гостям республики воздержаться от поездок в Гагрский район из-за сложных погодных условий.

Как сообщалось, железнодорожный участок "Гагра - Цандрипш" в Республике Абхазия закрыт из-за неблагоприятных погодных условий, пассажиров поездов доставят автобусами до станции "Цандрипш".