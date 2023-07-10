Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

В Абхазии начали восстанавливать подмытые ливнями железнодорожные пути

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В Гагрском районе Абхазии во время ливня 9 июля потоки воды подмыли участки железнодорожных путей, из-за чего там приостановлено движение поездов, сообщил глава администрации района Юрий Хагуш президенту республики Аслану Бжания. Пути начинают восстанавливать.

В миреДве отрезанных водой от дороги группы туристов спасены сотрудниками МЧС АбхазииЧитать подробнее

Бжания и премьер-министр Александр Анкваб 10 июля прибыли в район стихийного бедствия.

"Сейчас производится откачка воды, расчистка дорог, задействована вся техника. На период восстановительных работ поезда, следующие из России будут останавливаться на станции Цандрипш", - сказал Хагуш.

По его словам, повреждены пути на станции "Гагра". Кроме того, по предварительным данным, пострадало 1100 домовладений и 250 автомобилей.

По данным администрации Гагрского района, там подтопило три села, поселок и частично Гагру.

Хагуш сообщил, что автомобильная дорога в черте города и объездная часть республиканской трассы расчищены и движение транспорта восстановлено,

Накануне спасатели эвакуировали часть людей, где были сильные подтопления, но после спада уровня воды они возвращаются домой, сообщил глава администрации района.

Хагуш отметил, что в ликвидации последствий стихии задействовано более 200 человек и 22 единицы спецтехники.

Глава МЧС республики Лев Квициния сообщил, что в понедельник ожидаются дожди, а в Адлере и Сочи объявлено штормовое предупреждение. "Синоптики полагают, что непогода вновь может захватить часть Абхазии", - сказал он.

Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба рекомендовал на три дня закрыть пляжи Абхазии для обеспечения безопасности отдыхающих.

МЧС Гагра Сочи Адлер Абхазия Юрий Хагуш
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Польше задержали украинца по подозрению в сборе разведданных для России

В Польше задержали украинца по подозрению в сборе разведданных для России

В Китае мужчина убил шесть человек в детском саду

На Смоленской площади призвали россиян не оформлять визы в Китай через посредников

На Смоленской площади призвали россиян не оформлять визы в Китай через посредников

Безработица в Турции в мае упала до минимума за девять лет

В Сочи 17 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за непогоды

Мирзиеев переизбран президентом Узбекистана

Мирзиеев переизбран президентом Узбекистана

Китай неожиданно зафиксировал нулевую инфляцию в июне

Финляндия ввела новые ограничения на поездки для граждан РФ

Финляндия ввела новые ограничения на поездки для граждан РФ

Что случилось этой ночью: понедельник, 10 июля

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой партией интернет-спутников Starlink

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });