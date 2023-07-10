В Абхазии начали восстанавливать подмытые ливнями железнодорожные пути

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В Гагрском районе Абхазии во время ливня 9 июля потоки воды подмыли участки железнодорожных путей, из-за чего там приостановлено движение поездов, сообщил глава администрации района Юрий Хагуш президенту республики Аслану Бжания. Пути начинают восстанавливать.

Бжания и премьер-министр Александр Анкваб 10 июля прибыли в район стихийного бедствия.

"Сейчас производится откачка воды, расчистка дорог, задействована вся техника. На период восстановительных работ поезда, следующие из России будут останавливаться на станции Цандрипш", - сказал Хагуш.

По его словам, повреждены пути на станции "Гагра". Кроме того, по предварительным данным, пострадало 1100 домовладений и 250 автомобилей.

По данным администрации Гагрского района, там подтопило три села, поселок и частично Гагру.

Хагуш сообщил, что автомобильная дорога в черте города и объездная часть республиканской трассы расчищены и движение транспорта восстановлено,

Накануне спасатели эвакуировали часть людей, где были сильные подтопления, но после спада уровня воды они возвращаются домой, сообщил глава администрации района.

Хагуш отметил, что в ликвидации последствий стихии задействовано более 200 человек и 22 единицы спецтехники.

Глава МЧС республики Лев Квициния сообщил, что в понедельник ожидаются дожди, а в Адлере и Сочи объявлено штормовое предупреждение. "Синоптики полагают, что непогода вновь может захватить часть Абхазии", - сказал он.

Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба рекомендовал на три дня закрыть пляжи Абхазии для обеспечения безопасности отдыхающих.