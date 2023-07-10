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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

В Индии из-за ливней погибли 22 человека

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Муссонные дожди привели к сходу оползней и наводнениям на севере Индии, из-за чего погибли как минимум 22 человека, сообщило в понедельник издание The Guardian.

О погибших сообщается в пяти штатах. В Химачал-Прадеш наводнения привели к обрушению моста и смыли несколько бараков. Для спасения людей власти использовали вертолеты. Накануне вечером власти штата просили людей не выходить из дома, так как еще больше дождей ожидалось в ближайшие 24 часа. Эксперты отмечают, что во многих частях штата за выходные уже выпала месячная норма осадков.

Во многих северных штатах затопило улицы, спасатели использовали резиновые плоты для спасения людей, которые оказались заперты в своих домах.

В столице страны Дели в связи с тяжелыми погодными условиями закрыли школы. На некоторых дорогах в городе уровень воды поднялся до колена, в городе выпало 153 мм осадков - самое большое количество за один день в июле за 40 лет.

Индия
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