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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:30

Ливень с ветром прервал работу международного аэропорта Кутаиси

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В ночь на вторник Кутаисский международный аэропорт прерывал работу из-за ливня с ветром. Было отменено несколько международных рейсов и остановлен грузовой терминал, сообщили в дирекции аэропорта.

"Авиарейсы были переадресованы в Тбилисский международный аэропорт. В настоящее время на территории Кутаисского аэропорта работают эксперты, проверяя готовность к возобновлению полетов", - уточнили на предприятии..

Стихия в Западной Грузии нанесла урон Батуми и прилегающим к нему селам. По информации батумской мэрии, ветром повалены деревья, подтоплены несколько домов, однако жертв или пострадавших нет.

Кутаиси Батуми Грузия
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