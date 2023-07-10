В Молдавии выбрали временного оператора всей ГТС страны

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Национальное агентство по регулированию в энергетике Молдавии (НАРЭ) назначило компанию Vestmoldtransgaz временным оператором всей газотранспортной системы (ГТС) Молдавии, сообщила пресс-служба НАРЭ.

До настоящего времени в Молдавии были два оператора газотранспортной системы. Vestmoldtransgaz непосредственно управляет газопроводом, соединяющим Молдавию и Румынию: Яссы (Румыния) - Унгены - Кишинев. Собственниками компании являются румынская госкомпания Transgaz (75%) и Европейский банк реконструкции и развития (25%). Второй оператор – "Молдоватрансгаз" (дочерняя компания "Молдовагаза") управляет 1560 км сети магистральных газопроводов и газопроводных отводов.

"Принятое решение предусматривает постепенные действия, чтобы обеспечить возможную передачу Vestmoldtransgaz газотранспортной системы, находящейся в управлении "Молдоватрансгаза", - сообщает НАРЭ.

Фактически сети будут переданы в управление Vestmoldtransgaz, если "Молдоватрансгаз" не завершит процесс сертификации и отделения от "Молдовагаза" до 19 сентября 2023 года, необходимые для исполнения Молдавией третьего энергетического пакета ЕС.

Обязательства Молдавии в рамках третьего энергетического пакета ЕС предполагают разделение поставок, транспортировки и дистрибьюции на газовом рынке. В июне 2023 года "Молдовагаз" сообщил, что не успевает в сроки завершить процесс сертификации и отделения "Молдоватрансгаза" от головной компании.

В июле 2023 года правительство Молдавии одобрило законопроект, прописывающий процедуру отзыва лицензии оператора газотранспортной системы и передачи ее активов другой компании. Законопроект в первом чтении утвердил парламент Молдавии.

"Молдовагаз" создан в 1999 году. "Газпрому" принадлежит 50% акций, 35,33% акций - у правительства Молдавии, еще 13,44% - у комитета по управлению имуществом Приднестровья, 1,23% - у миноритариев, физических и юридических лиц.