Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Оператор ГТС Молдавии оштрафован на $2 млн за то, что не отделился от "Молдовагаза"

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Национальное агентство по регулированию энергетики Молдавии (НАРЭ) оштрафовало дочернюю компанию "Молдовагаза" - "Молдоватрансгаз", оператора молдавской газотранспортной системы (ГТС), на 34 млн леев ($1,9 млн по текущему курсу), сообщила пресс-служба НАРЭ.

Регулятор наложил штраф за то, что компания не выполнила обязательства по обеспечению независимости от "Молдовагаза".

Необходимость отделения оператора газотранспортной системы от компании - поставщика газа обусловлена обязательствами Молдавии в рамках третьего энергетического пакета ЕС.

Обязательства предполагают разделение поставок, транспортировки и дистрибуции на газовом рынке. В июне 2023 года "Молдовагаз" сообщил, что не успевает в срок завершить процесс сертификации и отделения дочернего "Молдоватрансгаза". В июле правительство Молдавии одобрило законопроект, прописывающий процедуру отзыва лицензии оператора газотранспортной системы и передачи ее активов другой компании.

В сентябре стало известно, что "Молдоватрансгаз" заключил контракт об аренде газотранспортной системы Молдавии с румынской Vestmoldtransgaz (находится под контролем румынской госкомпании Transgaz) сроком на пять лет. Контракт вступает в силу с 19 сентября.

Деньги от оплаченного штрафа перейдут в госбюджет Молдавии.

Официальный курс на 15 сентября - 17,97 лея/$1.

пн км

Copyright © 1989 - 2023 Interfax

Молдовагаз НАРЭ Молдавия Vestmoldtransgaz Молдоватрансгаз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МВД Великобритании объявило группу "Вагнер" террористической организацией

Американская компания 777 Partners приобрела английский ФК "Эвертон"

Американская компания 777 Partners приобрела английский ФК "Эвертон"

Финляндия с 16 сентября запретит въезд машин с российскими номерами

Финляндия с 16 сентября запретит въезд машин с российскими номерами

Лукашенко сообщил о поставке Белоруссией в РФ по 60 тыс. т дизтоплива и бензина

Лукашенко сообщил о поставке Белоруссией в РФ по 60 тыс. т дизтоплива и бензина

Эстония собирается денонсировать договор с РФ о правовой помощи

В Финляндии готовятся ввести запрет на въезд автомобилей с российскими номерами

Google заплатит по мировому соглашению $93 млн за тайную слежку за американцами

Министра обороны Китая могут отправить в отставку

Министра обороны Китая могут отправить в отставку

ЦБ Китая влил 591 млрд юаней в финсистему по программе среднесрочного кредитования

ЦБ Китая влил 591 млрд юаней в финсистему по программе среднесрочного кредитования

Что случилось этой ночью: пятница, 15 сентября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });