Оператор ГТС Молдавии оштрафован на $2 млн за то, что не отделился от "Молдовагаза"

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Национальное агентство по регулированию энергетики Молдавии (НАРЭ) оштрафовало дочернюю компанию "Молдовагаза" - "Молдоватрансгаз", оператора молдавской газотранспортной системы (ГТС), на 34 млн леев ($1,9 млн по текущему курсу), сообщила пресс-служба НАРЭ.

Регулятор наложил штраф за то, что компания не выполнила обязательства по обеспечению независимости от "Молдовагаза".

Необходимость отделения оператора газотранспортной системы от компании - поставщика газа обусловлена обязательствами Молдавии в рамках третьего энергетического пакета ЕС.

Обязательства предполагают разделение поставок, транспортировки и дистрибуции на газовом рынке. В июне 2023 года "Молдовагаз" сообщил, что не успевает в срок завершить процесс сертификации и отделения дочернего "Молдоватрансгаза". В июле правительство Молдавии одобрило законопроект, прописывающий процедуру отзыва лицензии оператора газотранспортной системы и передачи ее активов другой компании.

В сентябре стало известно, что "Молдоватрансгаз" заключил контракт об аренде газотранспортной системы Молдавии с румынской Vestmoldtransgaz (находится под контролем румынской госкомпании Transgaz) сроком на пять лет. Контракт вступает в силу с 19 сентября.

Деньги от оплаченного штрафа перейдут в госбюджет Молдавии.

Официальный курс на 15 сентября - 17,97 лея/$1.

пн км

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