Белоруссия может закупить зерно в России в этом году

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов к покупке зерна в России в этом году из-за ожидающегося недобора урожая.

"Пока дешевое, надо закупать. И даже если покупное зерно будет где-то близко к себестоимости, так если мощности есть, надо закупить и положить. Это же золотовалютный резерв. Зерно всегда пригодится", - сказал Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

Как передает госагентство со ссылкой на "ответственных за АПК", "небольшой недобор урожая зерна, который по объективным погодным причинам ожидается в этом году, Белоруссия планирует компенсировать закупкой в России".

"По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Игоря Брыло, в целом в текущем году ожидается неплохой урожай зерновых и зернобобовых. Естественно, с поправкой на сложные погодные условия, связанные с засухой", - отмечает агентство.

"Прогнозируется сбор достаточных объемов зерна, поставки в счет госзаказа будут выполнены. Плюс ко всему остались запасы с прошлого года. Но для обеспечения устойчивой работы животноводства необходимо дополнительно закупить сравнительно небольшие объемы зерна в России", - сообщает "БелТА".

Минсельхозпрод республики в начале июля сообщал, что белорусские сельхозпредприятия начали массовую уборку колосовых зерновых. Между тем в министерстве отмечают сложные погодные условия при формировании урожая. "Год был довольно экстремальным по погодным условиям: были и поздние заморозки в весенний период, и недостаток влаги в мае. Не было осадков и в июне, но их недобор не так критично сказывался на растениях. При этом, по мнению специалистов Минсельхозпрода, сельхозорганизаций и ученых из НАН Белоруссии, урожай зерновых на полях формируется неплохо", - отмечал начальник главного управления растениеводства Минсельхозпрода Николай Лешик.

В апреле Брыло сообщал, что урожай зерновых в Белоруссии (с учетом кукурузы) в 2023 году запланирован на уровне 8,9 млн тонн (рост на 2,3% к уровню 2022 года). Площадь озимых и яровых зерновых составляет 2,5 млн га, в том числе озимых 1,5 млн га. Кукуруза на зерно посеяна на площади 260 тыс. га.

В 2022 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур достиг 8,7 млн тонн, увеличившись на 17,2% к предыдущему году. В 2021 году этот показатель был равен 7,417 млн тонн (на 20% меньше, чем в 2020 году).