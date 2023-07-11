Белорусский "Интеграл" поставит России электронную компонентную базу на 1,5 млрд рублей

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Белорусский производитель микроэлектроники ОАО "Интеграл" поставит российским компаниям электронную компонентную базу на 1,5 млрд российских рублей, передает "БелТА".

"Сегодня мы подписали контракт на поставку электронной компонентной базы в Российскую Федерацию на 1,5 млрд российских рублей", - сообщил журналистам на "Иннопроме-2023" гендиректор предприятия Андрей Буйневич.

"Микроэлектроника сегодня активно развивается. Развиваем мы ее вместе с нашими российскими партнерами в рамках подписанной дорожной карты по развитию микроэлектронной отрасли в Союзном государстве. Мы не отстаем, мы занимаем свою нишу и идем в ногу с зарубежными компаниями", - добавил он.

ОАО "Интеграл" производит интегральные микросхемы, полупроводники, бытовые и медицинские изделия.