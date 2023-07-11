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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:30

Продажи электромобилей Mercedes-Benz во II квартале выросли более чем вдвое

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Продажи электромобилей Mercedes-Benz Group во втором квартале выросли более чем вдвое на фоне роста спроса в Германии и США, говорится в пресс-релизе компании.

Объем реализации электромобилей составил 56,3 тыс. машин по сравнению с 25,2 тыс. единиц годом ранее.

В целом продажи автомобилей Mercedes-Benz в минувшем квартале выросли на 6% – до 515,7 тыс.

В Европе было реализовано 157,1 тыс. машин – на 5% больше, чем годом ранее. В Азии число проданных автомобилей увеличилось на 10%, достигнув отметки в 239,2 тыс.

В Северной Америке отмечен 3%-й рост продаж – до 98,8 тыс. единиц.

Акции Mercedes-Benz Group прибавляют в цене 0,2% в ходе торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость выросла на 17%.

Mercedes-Benz
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